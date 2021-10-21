Энергокомпании Британии приготовились к массовому банкротству

Если правительство Великобритании в ближайшее время не предпримет никаких мер, то энергорынок страны ждет абсолютный разгром, из-за чего обанкротиться могут еще 20 компаний, которые поставляют энергию. Об этом заявил глава крупной энергетический компании Scottish Power Кит Андерсон. Его слова передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проблемы в энергетической отрасли возникли на фоне резкого роста цен на газ в Европе, который создал трудности для всех зависящих от него отраслей.

"Чтобы избежать серьезных потрясений, властям необходимо пересмотреть ограничения по стоимости энергии для потребителей. Лимиты могут корректироваться дважды в год и в следующий раз должны быть оценены в апреле", - считает Андерсон.

По его словам, правительству страны вместе с энергорегулятором необходимо заняться этим вопросом раньше намеченного срока. Если этого не произойдет, то ситуация подойдет к "массовому истреблению" бизнеса.

До энергокризиса на рынке Великобритании было более 50 независимых поставщиков энергоресурсов. Однако ухудшение ситуации может повлечь за собой, что по всей стране останутся около пяти-шести компаний, заключил специалист.