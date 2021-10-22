Испытания гиперзвукового оружия США отложили из-за проблем с пуском ракеты

Испытания гиперзвукового оружия в США были отсрочены из-за того, что ракета-носитель, на которой было размещено гиперзвуковое оружие, не смогла взлететь. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно этим данным, тест должен был подтвердить работоспособность отдельных элементов находящегося в разработке планирующего гиперзвукового боевого блока, однако испытания завершились неудачей.

Ранее в четверг Министерство обороны США объявило о проведении трех пусков геофизических ракет, в ходе которых были успешно испытаны технологии, необходимые для создания гиперзвукового оружия. Американские военные подчеркивали, что тесты с использованием геофизических ракет являются промежуточным этапом между наземными испытаниями и полноценными летными испытаниями систем гиперзвуковых вооружений.

Должностные лица Пентагона неоднократно признавали, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2019 года подчеркнул, что Россия впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, включая гиперзвуковые.

В среду президент США Джо Байден признал, что обеспокоен гиперзвуковыми ракетами, которые испытывает Китай. 16 октября британская газета Financial Times сообщила, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. По данным источников в правительственных кругах США и ряда азиатских стран, этот аппарат облетел вокруг земного шара по низкой орбите, но не смог поразить заданную цель, пройдя в нескольких десятках километров от нее. Испытание, как отметило издание, произвело сильное впечатление на Пентагон, поскольку неожиданно продемонстрировало значительные успехи КНР в разработке гиперзвукового оружия. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 18 октября на регулярном брифинге, что в августе этого года Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.