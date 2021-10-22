Елизавета II провела ночь в больнице

Королева Великобритании Елизавета II провела ночь на 21 октября в больнице после отмены визита в Северную Ирландию по рекомендации врачей. Об говорится в распространенном в четверг заявлении Букингемского дворца, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Следуя совету врачей отдохнуть несколько дней, королева посетила больницу в среду днем для прохождения предварительного медосмотра, после чего вернулась в Виндзорский замок сегодня в обеденное время. Она пребывает в хорошем расположении духа", - сказано в сообщении. Как уточнило агентство PA, 95-летняя Елизавета II в четверг вернулась к исполнению "необременительных обязанностей". Согласно телеканалу ITV, она оставалась в ночь на 21 октября в больнице имени короля Эдуарда VII в центре Лондона.

Елизавета II 20 октября отменила визит в Северную Ирландию по совету врачей, которые рекомендовали ей провести ближайшие дни в спокойном режиме. Как подчеркивалось в заявлении Букингемского дворца, Ее Величество "неохотно приняла" данный совет. По информации британских СМИ, решение монарха отказаться от поездки в Ольстер не связано с пандемией COVID-19.

19 октября Елизавета II по случаю проведения в Лондоне Глобального инвестиционного саммита принимала в Виндзорском замке представителей крупного бизнеса и политических деятелей из разных стран мира. На мероприятии, в частности, присутствовали основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс и спецпосланник президента США по климату Джон Керри.

Несмотря на почтенный возраст, Елизавета II по-прежнему активно участвует в общественной жизни и на прошлой неделе побывала на церемонии открытия парламента Уэльса. При этом за несколько дней до этого королева впервые за много лет появилась на публике с тростью. Она опиралась на нее во время визита в Вестминстерское аббатство, где проходила церемония по случаю столетия с момента создания Королевского британского легиона - благотворительной организации, которая оказывает помощь ветеранам вооруженных сил.

15 октября газета The Daily Telegraph информировала, что Елизавета II приняла решение полностью отказаться от алкоголя. По сведениям издания, к этому монарха подтолкнули рекомендации врачей и желание встретить в следующем году платиновый юбилей (70 лет) пребывания на троне в наилучшей форме.