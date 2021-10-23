Президент США Джо Байден предсказал "драматическое" падение цен на топливо в ближайшие два-три года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Вы увидите драматическое падение, драматическое падение в том, что произойдет в отношении цен на бензин", - сказал Байден. При этом снижения цен на газ до начала следующего года ожидать не стоит, отметил американский лидер. "Я не считаю, что до тех пор произойдет что-либо, что существенно повлияет на цены", - заявил он.

Причиной высоких цен на топливо в США Байден назвал действия Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая ограничивает поставки. По его словам, на данный момент на эту тему идут активные переговоры. "Многие ближневосточные лидеры хотели бы со мной переговорить. Я не уверен, что буду с ними разговаривать" - заключил президент.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США оказывает влияние на страны-участницы ОПЕК с целью снижении цен на топливо на энергетических рынках.