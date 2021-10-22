Требование об обязательном масочном режиме отменили в Беларуси

Министерством здравоохранения Беларуси было отменено требование об обязательном масочном режиме в общественных местах в условиях коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен", - заявили в пресс-службе министерства.

В постановлении также были актуализированы санитарно-противоэпидемические мероприятия в период регистрации случаев инфекции COVID-19.

"Речь идет об обеспечении контроля со стороны руководителей объектов и организаций за тем, как используются средства защиты органов дыхания работниками и физическими лицами", - добавили в Минздраве.

Ранее в России верховный суд признал посещение магазина без маски значительным правонарушением. Сотрудники полиции установили, что мужчина находился без средства защиты в магазине "Колобок". В отношении нарушителя был составлен протокол.

Также в России предложили повысить штрафы за нарушение масочного режима.