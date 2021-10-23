Боевые корабли России и Китая провели совместное патрулирование в Тихом океане

Боевые корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и военно-морских сил (ВМС) Китая с 17 по 23 октября впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает Министерство обороны России, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Группировка из десяти кораблей прошла через Сангарский пролив в западной части океана, преодолев за все время совместных действий более 1,7 тысячи морских миль.

Российскую часть отряда составляли представители Тихоокеанского флота - судно измерительного комплекса "Маршал Крылов", два больших противолодочных корабля "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также пара корветов "Алдар Цыденжапов" и "Громкий". Со стороны КНР в патрулировании участвовали эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также судно снабжения "Дунь Пин Ху".