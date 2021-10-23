https://news.day.az/world/1395073.html Длинные очереди на обязательный ковид-тест в Китае - ВИДЕО
Длинные очереди на обязательный ковид-тест в Китае - ВИДЕО
В китайской провинции Гуандонг наблюдаются длинные очереди на обязательный тест от коронавируса.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Напомним, что ранее в городе Чжуньи один человек заразился коронавирусом.
В результате власти ввели карантин и самоизоляцию для всего города. Все жители должны проходить обязательные тесты на COVID, пока не будет снята изоляция.
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