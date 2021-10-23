Длинные очереди на обязательный ковид-тест в Китае

В китайской провинции Гуандонг наблюдаются длинные очереди на обязательный тест от коронавируса.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Напомним, что ранее в городе Чжуньи один человек заразился коронавирусом.

В результате власти ввели карантин и самоизоляцию для всего города. Все жители должны проходить обязательные тесты на COVID, пока не будет снята изоляция.