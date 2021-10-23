В Польше возобновились акции протеста против запрета абортов

Акции женского протестного движения возобновились в Польше в годовщину решения Конституционного суда (КС) республики, которое запрещает прерывание беременности по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, демонстрации проходят в разных городах Польши. В столице толпа протестующих заблокировала центральный перекресток и собирает подписи в поддержку легализации абортов.

Демонстранты пришли на акцию с флагами и транспарантами. "Европарламент признал, что аборт - это право человека", - сказала, открывая акцию, лидер протестного движения Марта Лемпарт, напомнив, что в Аргентине 15 лет боролись за легализацию абортов. "Пусть сегодняшняя акция будет началом массового сбора подписей", - указала она.

За безопасностью в районе акции протеста следят усиленные патрули полиции.

Спорное решение

22 октября 2020 года было принято решение Конституционного суда о запрете в стране абортов по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. Этот вердикт вызвал в стране массовую волну протестов с требованиями отставки правительства и ухода правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

Как пояснили польские власти, официально аборт в Польше можно сделать в случае угрозы жизни и здоровью матери, если есть высокая вероятность тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для жизни и здоровья матери, а также если беременность наступила вследствие изнасилования. Такие заболевания, как синдром Дауна, будущая инвалидность ребенка, вероятность тяжелого неизлечимого заболевания не могут теперь являться основанием для аборта в Польше.

До спорного решения КС именно патологии плода были самой частой причиной прерывания беременности в Польше. По данным Минздрава республики, на этом основании в стране в 2019 году было проведено 1 074 аборта. В организации "Аборт без границ", помогающей нуждающимся в доступе к этой операции женщинам, указывают, что запреты не снизили число абортов среди польских женщин. Об этом свидетельствует тот факт, что за последние 12 месяцев в эту организацию обратились за помощью 34 тыс. человек.