В Молдове заявили, что продолжат добиваться скидки на российский газ

Молдова выступает за новый раунд переговоров о поставках российского газа, на которых планирует добиться дополнительной скидки. Соответствующее сообщение разместил в субботу в Facebook вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну по итогам визита в Москву, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим нового раунда переговоров с "Газпромом". В то же время будем искать альтернативных поставщиков, чтобы обеспечить страну газом и диверсифицировать источники поставок", - отметил он.

"Предложение, которое сейчас выдвигает "Газпром", невыгодно для наших граждан. Цена, которая включает финансовые и нефинансовые условия, а также выплату в ограниченные сроки исторического долга, выше, чем предложения на международном рынке газа. Республика Молдова не может согласиться платить за газ больше, чем другие государства в регионе", - объяснил позицию молдавской стороны вице-премьер.

По его словам, в Москве у молдавской делегации состоялись встречи с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Как сообщил в пятницу источник ТАСС, российская сторона предложила "справедливую рыночную цену" с предоставлением дополнительной 25-процентной скидки, однако молдавская делегация настаивала на снижении цены в два раза по сравнению с рыночной. В таких условиях заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября "весьма сомнительно", существует высокий риск полного прекращения поставок российского газа в Молдавию после этой даты, отметил собеседник агентства.

"Молдовагаз" и "Газпром" 30 сентября продлили контракт на поставку топлива до конца октября, то есть на время проведения консультаций. В этом месяце республика будет импортировать газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Вместе с тем в прошлом году она платила в среднем $148,87 за аналогичный объем, и предстоящее подорожание вызвало обеспокоенность у общественности страны.

Власти Молдовы на переговорах с "Газпромом" просят снизить цену, рассчитывая платить в среднем $200-300 за 1 тыс. куб. м. Взамен Кишинев предлагает обсудить погашение исторических долгов, а также отодвинуть сроки внедрения положений Третьего энергетического пакета ЕС, который затрагивает инвестиции "Газпрома" в республике. Молдавский парламент по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа в стране.