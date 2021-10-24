https://news.day.az/world/1395193.html Стрельба в жилом доме в Торонто, один человек погиб
Стрельба в жилом доме в Торонто, один человек погиб
Один человек погиб в результате стрельбы в Торонто. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в одном из жилых многоквартирных домов. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили 36-летнего мужчину с множественными огнестрельными ранениями. Он умер до приезда медиков.
По факту стрельбы пока никто не задержан. Другой информации не приводится.
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