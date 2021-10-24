Бекхэм станет лицом ЧМ-2022 в Катаре

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм станет лицом чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщила газета The Sun, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По информации издания, о сотрудничестве объявят в ноябре. Эта сделка принесет Бекхэму около 18 миллионов евро в год. Договор между сторонами будет рассчитан на 10 лет. В этот период Бекхэм будет представителем Катара. Футболиста уверили в том, что все болельщики будут в безопасности.

В сообщении говорится, что бывший спортсмен верит в "приверженность Катара прогрессу" и в то, что ЧМ по футболу станет толчком к позитивным изменениям в стране.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.