В России разрешили вакцинировать кормящих матерей

Минздрав РФ исключил кормящих женщин из перечня лиц, имеющих противопоказания к вакцинации препаратом против коронавируса "Спутник V", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Соответствующее изменение внесено в инструкцию к "Гам-Ковид-Ваку" 15 октября, следует из данных государственного реестра зарегистрированных лекарственных препаратов.

При этом в новой версии инструкции отмечается, что клинические данные по применению "Спутника V" среди кормящих женщин пока отсутствуют, и неизвестно, способны ли действующие вещества препарата проникать в грудное молоко.

"Перед принятием решения о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации", - говорится в документе.