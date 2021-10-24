В Британии в супермаркетах опустели полки с продуктами, товар стали заменять фотографиями

В Великобритании с середины октября стали пустеть полки продуктовых магазинов. Товар стали заменять репродукциями с изображением овощей, фруктов и другой продукции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает the Guardian со ссылкой на сообщения пользователи соцсетей.

Сложившуюся ситуацию в магазинах Туманного Альбиона связывают с несколькими причинами.

Во-первых, с разразившимся в Европе энергетическим кризисом. Из-за него жители бросились скупать товары первой необходимости. А с помощью нарисованных продуктов на полупустых полках владельцы супермаркетов пытаются успокоить покупателей и хоть как-то обуздать охватившую страну панику.

Вторая причина дефицита - нехватка рабочих рук на овощных фермах. В хозяйствах некому собирать и фасовать дары полей, а для их доставки не хватает дальнобойщиков.

По статистике, каждый шестой британец за последние две недели не смог купить продукты питания первой необходимости.

В результате жители Великобритании даже начали бронировать доставку еды к Рождеству, на 25 декабря, чтобы гарантированно обеспечить себя праздничным ужином. При этом каждый третий британец уже стал покупать и запасаться продуктами к христианскому празднику.

В правительстве страны начали продумывать варианты решения проблем, связанных с нехваткой продовольствия. Одно из предложений касается обеспечения водителями для грузовиков, поставляющих товары в магазины.