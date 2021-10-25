Газ в Европе вновь торгуется выше $1100 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в понедельник вновь поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные торговой площадки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в настоящее время составляет $1109 за тыс. куб. м, или €92 за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч).

В пике сегодня цена газа достигала $1139 за тыс. куб. м.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью, после того как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысив $1000 за тыс. куб. м и почти достигали $2000 за тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ.

По мнению наблюдателей, кризис вызван комплексом факторов. Один из них - взрывной рост спроса на газ в Азии, что вызвало рост котировок на азиатском рынке, а также отток поставок с европейского направления. Ухудшило ситуацию и то, что в Европе снизилась доля ветреной генерации. Однако основной причиной высокой волатильности на газовом рынке оказался низкий уровень заполненности газовых хранилищ. По данным на середину октября, европейские подземные газовые хранилища заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне.