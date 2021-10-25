Полиция в США попросила граждан самих собирать улики из-за COVID-19

Столкнувшаяся с нехваткой персонала, полиция техасского города Остин отказалась помогать владельцу магазина Кирку Эндрюсу в расследовании разграбления его предприятия. Как сообщает Fox News, полиция сослалась на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Они поговорили со мной по телефону и сказали, что никто не выйдет из-за ограничений COVID", - сообщил Эндрюс.

Мужчина добавил, что полиция попросила его надеть перчатки и самостоятельно собрать гильзы от патронов и другие улики.

Полиция города Остин ранее заявляла, что с 1 октября будет работать только по самым неотложным делам в связи с ограничениями, вызванными пандемией и из-за с сокращения финансирования.

Ранее сообщалось о шерифе, предложившем преступникам "расслабиться, съесть пирожок и меньше убивать людей".