Глава Минздрава Латвии начал сам обзванивать пожилых жителей, чтобы убедить их привиться
Министр здравоохранения Латвии Даниэльс Павлютс начал сам обзванивать пожилых жителей республики, чтобы лично убедить их сделать прививку от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как написал глава Минздрава в понедельник в своем Facebook, накануне он обзвонил более десяти невакцинированных пожилых латвийцев, чтобы призвать их привиться. "Рад, что еще шесть пожилых людей, которым я звонил вчера, уже сделали прививки, в том числе всего за несколько дней до моего звонка, а некоторые все еще колебались, но были готовы к повторному разговору. Категорически отказались от вакцинации две дамы - разговор был непростой, но познавательный. Два человека все еще в сомнениях, буду звонить еще раз", - указал он.
По словам Павлютса, пожилые люди из его списка подавали заявки на вакцинацию, но потом отказались. "Кому-то врач посоветовал подождать (давайте выясним, действительно ли это необходимо), другой передумал, услышав, что говорят вокруг о побочных эффектах. Звонить пожилым людям непросто, но очень и очень ценно. Спасибо всем семейным врачам, которые самоотверженно выполняют эту работу", - отметил он.
"Если кто-то готов взять меня в качестве временного помощника для обзвона пожилых людей, я по мере возможностей помогу. Опыт уговоров по телефону невелик, но он есть. Каждый из нас должен позвонить хотя бы одному пожилому человеку. Всего один обнадеживающий звонок может сделать так много - спасти чье-то здоровье и даже жизнь", - добавил глава Минздрава.
Кабинет министров ввел в Латвии с 21 октября до 15 ноября жесткий локдаун из-за распространения коронавируса. В этот период будут работать только магазины с товарами первой необходимости и будут доступны только самые необходимые услуги. Во время карантина действует комендантский час с 20:00 до 05:00.
Латвия по заболеваемости ковидом сейчас занимает первое место среди стран ЕС. Вакцинация в республике началась 28 декабря прошлого года, процесс иммунизации завершили 51,7% населения. При этом после решения правительства о введении локдауна уровень вакцинации в республике на прошлой неделе несколько снизился.
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