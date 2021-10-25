PayPal опроверг сообщения о возможной покупке фотохостинга Pinterest

Компания - владелица платежного сервиса PayPal заявила о том, что не собирается приобретать фотохостинг Pinterest, опровергнув тем самым ранее появившееся сообщение о соответствующем намерении. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте PayPal в воскресенье вечером, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ответ на слухи на рынке о потенциальной покупке Pinterest компанией PayPal, PayPal заявила, что она не собирается приобретать Pinterest в настоящее время", - говорится в заявлении.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что PayPal обратилась к фотохостингу с предложением о приобретении. Тогда отмечалось, что компании обсуждали цену примерно в $70 за акцию.