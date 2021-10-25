https://news.day.az/world/1395742.html Министры энергетики ЕС могут обсудить поставки газа из России

Министры энергетики ЕС могут обсудить поставки газа из России

В мире, 25 октября 2021 20:04 163
Министры энергетики ЕС могут обсудить поставки газа из России

Министры энергетики стран Евросоюза, вероятно, коснутся темы поставок газа из России на внеочередном заседании во вторник, рассказал журналистам чиновник в структурах власти ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Обед будет полностью посвящён вопросам безопасности газоснабжения. Я уверена, что такая тема может быть затронута", - ответила она на вопрос об обсуждении поставок из России.

Внеочередное заседание Совета министров энергетики стран ЕС было назначено на прошлой неделе на 26 октября. Повестка дня его официальной сессии включает всего один пункт: рост цен на энергию и возможные меры реагирования на национальном уровне и уровне ЕС в краткосрочной и более отдаленной перспективах.

После этой сессии состоится неформальный обед, на котором министры обсудят безопасность газоснабжения. Дискуссии с представителями России, которая является основным поставщиком "голубого топлива" в союз, в ходе совета министров не предвидится, добавил он.

 

Официальных решений по итогам внеочередного заседания не ожидается, отмечал собеседник агентства.

Евросоюз столкнулся с сильным ростом цен на газ, который привёл и к серьезному удорожанию электроэнергии. Это оказывает негативное влияние на потребителей и экономику союза. Еврокомиссия связывает скачок цен в основном с тенденциями в мировой экономике. Вопрос стоимости энергии обсуждался в четверг на прошлой неделе лидерами стран ЕС на саммите.

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