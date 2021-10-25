Новую мутацию коронавируса АУ.4.2 обнаружили в Москве и Подмосковье

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Москве и Подмосковье обнаружили новую мутацию коронавируса АУ.4.2. Об этом она сообщила в эфире Первого канала, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, в столичном регионе уже зафиксированы три таких случая. Специалисты наблюдают за происходящим.