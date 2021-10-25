В жилом доме в России произошел взрыв газа

Взрыв разрушил несколько квартир на двух этажах жилого дома в Набережных Челнах в Татарстане. ЧП произошло в панельной пятиэтажке в доме 48/21 в Новом городе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По предварительным данным, разрушены шесть квартир на двух последних этажах", - сообщили в экстренных службах. Эту информацию подтвердил мэр города Наиль Магдеев.

Под завалами были четыре человека, их спасли. Одного из них, ребенка 2010 года рождения направили в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, у второго пострадавшего, его брата 2004 года рождения, сочетанная травма. "Из-под завалов в результате взрыва бытового газа извлекли мужчину 1951 года рождения. Состояние стабильно тяжелое, множественные травмы", - добавили в пресс-службе минздрава Татарстана. Его отправили в больницу скорой помощи.

Позже из-под завалов извлекли девушку. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

"По состоянию на 20:25 (по Баку), из-под завалов в результате происшествия в городе Набережные Челны извлекли девушку 1999 года рождения. Состояние стабильно тяжелое. Доставляется в больницу скорой медицинской помощи", - отметили в ведомстве.

Из жилого дома эвакуировали 32 человека.

По информации МЧС РФ, причиной взрыва стала утечка газа. "По предварительным данным, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами", - уточнили в министерстве.

"В готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Республике Татарстан и Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России. Кроме этого, к месту происшествия следуют кинологические расчеты чрезвычайного ведомства", - добавили в министерстве.

На месте ЧП работают более 90 человек и 35 единиц техники, прибыли четыре бригады скорой помощи, а также направлены бригады медицины катастроф.