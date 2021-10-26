Реакция журналистки на землетрясение покорила пользователей Сети

На испанском острове Ла-Пальма, где продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха, в субботу, 23 октября, произошло землетрясение, ставшее самым мощным за последние 1,5 месяца. По данным Национального географического института, его магнитуда составила 4,9, а очаг находился на глубине 38 км.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, на фоне природных катаклизмов часть пользователей Сети покорила реакция корреспондента телеканала 24 Horas, которая в районе населенного пункта Эль-Пасо в прямом эфире рассказывала о ситуации на острове в условиях бушующей стихии.

Журналистке передала слово коллега из студии, однако девушка даже не успела начать репортаж, как ощутила подземные толчки. В этот момент выражение ее лица сменилось на испуганное, и женщина начала кричать. Видно, как трясется камера, а корреспондент с трудом пытается устоять на ногах, пригнувшись к земле. После этого журналистка смогла лишь выдавить из себя приглушенный смешок.