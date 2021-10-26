В метро в Нью-Йорке пассажир устроил стрельбу

В Нью-Йорке мужчина выстрелил из пистолета на одной из центральных линий метро города. В итоге был ранен один человек, сообщает полиция Нью-Йорка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел на линии N, когда поезд приближался к одной из центральных пересадочных станций на Манхэттене - 14 Street-Union Square. Мужчина потребовал от другого отдать свой телефон, после чего выстрелил из пистолета ему в ногу.

Стрельба была открыта в час пик, в метро было много людей.

Сообщается, что ситуация в сфере безопасности в Нью-Йорке стала одним из главных вопросов к городским властям. На начало ноября запланированы выборы мэра города.