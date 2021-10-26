Суданские военные выступили с заявлением после начала беспорядков - они обещают создать новое технократическое правительство, сообщает телеканал "Аль-Джазира", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Управление страной будет осуществлять независимое технократическое правительство, в котором будут представлены люди из всех слоев общества", - заявил генерал вооруженных сил Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан.

25 октября военные арестовали нескольких членов правительства, включая премьер-министра Абдаллу Хамдока. После этого он призвал жителей выходить на улицу, чтобы защитить революцию. Сейчас на улицах суданской столицы беспорядки, люди жгут покрышки, строят баррикады, зафиксированы стычки с военными. В столице страны наблюдались перебои с сотовой связью и интернетом.