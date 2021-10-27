Цена на газ в Европе упала на 3% после заявлений "Газпрома"

Цена на газ на Лондонской бирже в среду упала сразу на 3% после заявления "Газпрома" о готовности заполнять газохранилища Европы сразу после 8 ноября. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Цена ноябрьского фьючерса снизилась сразу после слов предправления "Газпрома" Алексея Миллера о том, что "Газпром" к 8 ноября завершит закачку газа в российские ПХГ и приступит к заполнению хранилищ Европы. Цена упала с $1045 до $1015 за тыс. куб. м.

Миллер отметил, что у "Газпрома" есть ПХГ в Европе, в том числе в Австрии и Германии. Он назвал объем газа в этих подземных хранилищах незначительным.

О ситуации на газовом рынке

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью после того, как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысили $1000 за тыс. куб. м и почти достигли $2000 за тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ. По мнению наблюдателей, кризис вызван комплексом факторов. Один из них - взрывной рост спроса на газ в Азии, который вызвал рост котировок на азиатском рынке, а также отток поставок с европейского направления. Ухудшило ситуацию и то, что в Европе снизилась доля ветряной генерации. Однако основной причиной высокой волатильности на газовом рынке оказался низкий уровень заполненности газовых хранилищ. По данным на середину октября, европейские подземные газовые хранилища заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне.