ЦИК огласил предварительные результаты выборов мэров в 20 городах Грузии
В Грузии 30 октября состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбрали мэров 15 муниципалитетов и пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави, а также 42 мажоритарных депутатов в 24 избирательных округах, передает Day.Az со ссылкой на Новости Грузия.
Официальные предварительные данные Центральной избирательной комиссии Грузии по второму туру выборов. В скобках указаны итоги голосования первого тура выборов.
Тбилиси, подсчитаны данные с 99,87% участков
Каха Каладзе "Грузинская мечта" - 55,607 (45,006%);
Ника Мелия "Единое национальное движение" - 44,393 (34,011%).
Выборы мэра самоуправляющегося города
Рустави
Давид Киркитадзе "Единое национальное движение" - 46,283% (43,544%);
Нино Лацабидзе "Грузинская мечта" - 53,717% (44,839%).
Кутаиси
Хатия Деканоидзе "Единое национальное движение" - 48,357% (43,335%);
Иосиф Хахалеишвили "Грузинская мечта" - 51,643% (41,45%).
Поти
Бека Вачарадзе "Грузинская мечта" - 57,35% (46,846%);
Гиги Угулава "Единое национальное движение" - 42,65% (38,096%).
Батуми
Георгий Киртадзе "Единое национальное движение" - 48,982% (41,965%);
Арчил Чиковани "Грузинская мечта" - 51,018% (41,075%).
Выборы мэра самоуправляющейся общины
Зугдиди
Анзор Мелия "Единое национальное движение" - 48,369% (46,883%);
Мамука Цоцерия "Грузинская мечта" - 51,631% (41,15%).
Телави
Леван Андриашвили "Грузинская мечта" - 56,899% (46,746%);
Георгий Ботковели "Единое национальное движение" - 43,101% (45,429%).
Хелвачаури
Заза Даисамидзе "Грузинская мечта" - 55,007% (43,685%);
Миша Болквадзе "Единое национальное движение" - 44, 993% (39,602%).
Карели
Заза Гулиашвили "Грузинская мечта" - 56,732% (45,773%);
Николоз Ахалкаци "Единое национальное движение" - 43,268% (33,07%).
Хашури
Тенгиз Читиашвили "Грузинская мечта" - 59, 082% (43,768%);
Иосиф Буадзе "Единое национальное движение" - 40,918% (34,627%).
Цагери
Георгий Немсадзе "Грузинская мечта" - 62,873% (49,345%);
Бессарион Бенделиани "За Грузию" - 37,127% (35,025%).
Багдати
Каха Энукидзе "Грузинская мечта" - 60,693% (49,533%);
Георгий Робакидзе "Единое национальное движение" - 39,307% (35,883%).
Цхалтубо
Геннадий Баланчивадзе "Грузинская мечта" - 57,167% (48,521%);
Заза Метревели "Единое национальное движение" - 42,833% (42,546%).
Цаленджиха
Георгий Харчилава "Единое национальное движение" - 51,107% (39,682%);
Гога Гулордава "Грузинская мечта" - 48,893% (38,23%).
Чхороцху
Дато Гогуа "Грузинская мечта" - 50,881% (43,288%);
Бадри Карчава "Единое национальное движение" - 49,119% (35,304%).
Хоби
Давид Букия "Грузинская мечта" - 56,78% (46,83%);
Бесики Шенгелия "Единое национальное движение" - 43,22% (33,84%).
Сенаки
Коба Накопия "Единое национальное движение" - 46,922% (42,34%);
Вахтанг Гаделия "Грузинская мечта" - 53,078% (40,251%).
Мартвили
Торнике Джанашия "Грузинская мечта" - 51,845% (43,757%);
Теймураз Джанашия "Единое национальное движение" - 48,155% (36,292%).
Озургети
Автандил Талаквадзе "Грузинская мечта" - 55,409% (44,221%);
независимый кандидат Константин Шарашенидзе - 44,591% (28,987%).
Тианети
Тамаз Мечиаури "За единую Грузию" - 45,174% (30,095%);
Леван Циклаури "Грузинская мечта" - 54,826% (43,201%).
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