Как запуск "Северного потока - 2" повлияет на рынок газа

Запуск "Северного потока - 2" позволит направить рынок в правильном направлении, но по-прежнему есть сомнения, что это поможет кардинально изменить текущую ситуацию на рынке газа. Такое мнение высказала в ходе телеконференции финансовый директор германского концерна Uniper (один из европейских партнеров "Газпрома" по "Северному потоку - 2") Тиина Туомела, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если он начнет функционировать, то это даст дополнительное предложение и направит рынок в нужном направлении. Но я думаю, что все еще сомнительно, сможет ли это полностью поменять картину. Это зависит еще и от того, какая будет зима, какие в целом будут спрос и предложение", - сказала она.

Кроме того, влияние на рынок оказывают и ожидания по поставкам СПГ в Европу зимой, добавила топ-менеджер Uniper.

Туомела отметила, что первая нитка "Северного потока - 2" готова к старту коммерческих поставок, но сроки сертификации газопровода в том числе оказывают влияние на то, сможет ли "Газпром" поставить значительные дополнительные объемы газа в Европу этой зимой.

При этом "газовый портфель Uniper не связан напрямую с активностью газопровода "Северный поток - 2", подчеркнула финдиректор германского концерна.