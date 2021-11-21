https://news.day.az/world/1406242.html Землетрясение в Грузии
Землетрясение в Грузии
В Грузии произошло землетрясение.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на 1TV, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Института наук о Земле.
По данным центра, сегодня в 07:48 по тбилисскому времени (совпадает с бакинским) было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2 (ML).
Эпицентр землетрясения находился в 9 км к северо-западу от Дманиси.
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