https://news.day.az/world/1407493.html Нападение на женщину в ТЦ в Москве попало на камеру - ВИДЕО
Нападение на женщину в ТЦ в Москве попало на камеру - ВИДЕО
На видео попало нападение на женщину в ТЦ на юго-востоке Москвы
Как передает Day.Az со ссылкой на smotrim.ru, мужчина потребовал продать ему товар из закрытого в тот момент магазина бытовой техники, однако получил отказ и потерял контроль над собой.
В итоге он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного сразу по нескольким статьям.
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