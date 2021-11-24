Нападение на женщину в ТЦ в Москве попало на камеру

На видео попало нападение на женщину в ТЦ на юго-востоке Москвы

Как передает Day.Az со ссылкой на smotrim.ru, мужчина потребовал продать ему товар из закрытого в тот момент магазина бытовой техники, однако получил отказ и потерял контроль над собой.

В итоге он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного сразу по нескольким статьям.