Школьницы сняли на видео избиение девочки

Прокуратура Московской области организовала проверку после публикации видео с избиением девочки подругой в Электростали, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре города Электростали, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних", - сказано в сообщении прокуратуры.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

На видео, которое оказалось в распоряжении РЕН ТВ, запечатлено, как две школьницы спорят друг с другом во время просмотра мультфильма в обществе подруг. При этом одна из них угрожает второй сломать нос и матерится.

"Хорошо, давай", - отвечает та.

После этого первая девочка наносит ей удар ногой в голову. После этого продолжает бить по голове руками, не обращая внимания на слезы и крик пострадавшей. Затем она, матерясь, наносит еще один удар ногой. При этом в комнате присутствуют еще несколько девочек: снимающая все на видео школьница только смеется, глядя на плачущую подругу, а еще одна малолетняя пытается остановить агрессоршу.

"Она [пострадавшая] может дать в ответ, если захочет. Она не хочет сама этого", - заявила автор видео.

На других кадрах все присутствующие вытолкали девочку из квартиры, а одна из них также подносила острый предмет к ее глазам, пародируя сериал "Игра в кальмара".