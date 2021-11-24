Школьницы сняли на видео избиение девочки - ВИДЕО
Прокуратура Московской области организовала проверку после публикации видео с избиением девочки подругой в Электростали, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре города Электростали, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних", - сказано в сообщении прокуратуры.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
На видео, которое оказалось в распоряжении РЕН ТВ, запечатлено, как две школьницы спорят друг с другом во время просмотра мультфильма в обществе подруг. При этом одна из них угрожает второй сломать нос и матерится.
"Хорошо, давай", - отвечает та.
После этого первая девочка наносит ей удар ногой в голову. После этого продолжает бить по голове руками, не обращая внимания на слезы и крик пострадавшей. Затем она, матерясь, наносит еще один удар ногой. При этом в комнате присутствуют еще несколько девочек: снимающая все на видео школьница только смеется, глядя на плачущую подругу, а еще одна малолетняя пытается остановить агрессоршу.
"Она [пострадавшая] может дать в ответ, если захочет. Она не хочет сама этого", - заявила автор видео.
На других кадрах все присутствующие вытолкали девочку из квартиры, а одна из них также подносила острый предмет к ее глазам, пародируя сериал "Игра в кальмара".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре