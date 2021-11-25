ФРС готова повысить ставку в случае продолжения роста инфляции в США

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, готова повысить базовую процентную ставку, если инфляция в стране продолжит расти. Об этом свидетельствует распространенный в среду отчет о состоявшемся 2-3 ноября заседании руководящего комитета ФРС по открытому рынку, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Его участники обеспокоены ростом цен в США и впервые за время пандемии коронавируса дали понять, что могут сократить всю экономическую помощь в рамках антикризисных политических мер. Члены комитета заявили о готовности действовать, если ситуация с инфляцией продолжит ухудшаться. "Ряд участников [заседания] отметил, что комитет должен быть готов скорректировать темпы покупки активов и повысить целевой диапазон ставки раньше, чем ожидают участники, если инфляция продолжит превышать уровни, соответствующие целям комитета", - говорится в протоколе.

В ФРС подтвердили "терпеливый подход" к данным о том, что инфляция в США повышается самыми быстрыми темпами за последние 30 лет. Тем не менее участники встречи заявили, что "без колебаний примут должные меры для устранения инфляционного давления, представляющего риск для долгосрочной цели обеспечения стабильности цен и занятости".

Ряд членов комитета хотят повысить ставку в более сжатые сроки. По их мнению, руководство финрегулятора должно "иметь больше возможностей для корректировки целевого диапазона ставки, особенно в свете инфляционного давления". После ноябрьского заседания ФРС инфляция возросла. А некоторые члены комитета готовы допустить более высокую инфляцию, чем обычно, чтобы улучшить ситуацию с занятостью в США.

Как полагают аналитики, ФРС повысит базовую ставку три раза в 2022 году с интервалом в 25 базисных пунктов. Сам регулятор планирует не более одного повышения в следующем году.

В начале ноября ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком. Программа покупки казначейских облигаций с этого месяца начнет сокращаться на $10 млрд ежемесячно, а программа покупки ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), - на $5 млрд ежемесячно. Таким образом, в конце ноября регулятор нарастит свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на $70 млрд, а ценных бумаг, обеспеченных закладными, - не менее чем на $35 млрд. С декабря запасы казначейских ценных бумаг будут увеличены не менее чем на $60 млрд, а ценных бумаг, обеспеченных закладными, - минимум на $30 млрд.