Новое правительство ФРГ легализует каннабис

Новая правящая коалиция в ФРГ, в состав которой вошли социал-демократы, "зеленые" и свободные демократы, планирует легализовать рекреационное употребление каннабиса. Об этом стало известно из обнародованного текста коалиционного соглашения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно документу, правительство введет контролируемое распределение каннабиса среди взрослых немцев через сертифицированные магазины. По мнению представителей коалиции, таким образом получится контролировать качество продаваемой марихуаны, а также защитить несовершеннолетних.

Уточняется, что эффективность этого проекта будет оценена через четыре года и закон будет пересмотрен, согласно его социальным последствиям. При этом в коалиции планируется повысить осведомленность несовершеннолетних и беременных женщин в вопросах потребления марихуаны, никотина и алкоголя, чтобы защитить от нежелательных последствий.

Коалиция планирует ужесточить правила маркетинга и спонсирования распространения алкоголя, никотина и каннабиса. Новое правительство утверждает, что все меры в области охраны здоровья подкрепляются научными исследованиями.