В Шри-Ланке третью прививку от коронавируса сделают всем жителям старше 20 лет

Министерство здравоохранения Шри-Ланки приняло решение разрешить вакцинацию третьей дозой препарата против коронавируса всем гражданам старше 20 лет. Об этом сообщает в четверг газета Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все жители Шри-Ланки старше 20 лет начнут получать третью дозу вакцин в соответствующее время по мере готовности к этому медицинских учреждений", - цитирует издание заявление министра здравоохранения Кехелия Рамбуквеллы.

По его словам, Минздрав планирует разрешить со следующей недели снять ограничения на посещение кинотеатров, ресторанов, заполняемость гостиниц, проведение свадеб и других массовых мероприятий при соблюдении строгих правил по предотвращению распространения коронавируса.

За последние сутки в Шри-Ланке COVID-19 выявили у 745 жителей, 23 человека умерли. Всего за время пандемии в Шри-Ланке зафиксировано 559 605 случаев заражения, число летальных исходов превысило 14 тыс.

Медики Шри-Ланки полностью привили почти половину населения страны, которое составляет 21,9 млн человек.