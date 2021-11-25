Памятник коронавирусу в Бельгии не могут открыть из-за коронавируса

В бельгийском городе Изегем, церемония открытия памятника, посвященного влиянию пандемии COVID-19 пришлось перенести на неопределенный срок из-за новой волны коронавирусной инфекции. Об этом сообщает VRT News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы не хотим, чтобы кто-то заразился коронавирусом на мероприятии, которое должно подчеркнуть огромное влияние пандемии",- сообщил староста района Курт Химпе.

Автор памятника - скульптор Пит Дютуа, использовавший голубой камень для создания своих работ, которые символизируют "чувство пленения".

Пока что мемориал находится в мастерской автора, однако в конце концов его переместят в замок Блаухёйс - популярный у местных жителей парк.