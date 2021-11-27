В России до конца года начнутся испытания новой парашютной системы "Кадет-100", сообщает пресс-служба холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" завершил летно-конструкторские испытания парашютной системы "Кадет-100". До конца 2021 года мы передадим опытные образцы системы на государственные испытания", - указано в сообщении.

"Кадет-100" будет предназначен как для подразделений воздушно-десантных войск России, так и для гражданского использования, для учебно-тренировочных прыжков на скорости от 140 до 350 км/ч. При этом минимальная высота прыжка составит 150 м - для сравнения, наиболее распространенные в России парашюты Д-6 и Д-10 позволяют осуществлять десантирование только с 200 м.