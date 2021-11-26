Французские рыбаки пообещали заблокировать порты в Ла-Манше

Французские рыбаки пообещали заблокировать три грузовых порта Франции в канале Ла-Манш для доступа британских судов из-за того, что Великобритания до сих пор не выдала им лицензии на рыболовство в своих территориальных водах. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Национальный комитет Франции по морскому рыболовству заявил, что акция протеста пройдет в портовых городах Сен-Мало, Кале и Уистреаме. Помимо портов, рыбаки на время заблокируют проезд по тоннелю под Ла-Маншем. "Нам не нужны подачки, мы просто хотим вернуть наши лицензии", - заявил президент Национального комитета Жерар Ромити.

27 октября правительство Франции пригрозило санкциями Великобритании, если Лондон продолжит препятствовать отлову рыбы в водах Ла-Манша после завершения Brexit. Французские рыбаки получили вдвое меньше разрешений на вылов рыбы рядом с островом Джерси, чем им гарантировали. Правительство Франции собирается принудить Лондон соблюдать заключенное соглашение.

В мае Лондон уже отказал траулерам рыбаков из Франции в доступе к водам острова Джерси. Его акватория исторически считается французскими рыболовными угодьями. Тогда это едва не привело к открытому конфликту и электрической блокаде острова.