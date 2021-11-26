Американцев оскорбило название "Черной пятницы"

В США студенты и общественные деятели выступили против названия "Черная пятница". Американцев, среди которых немало темнокожих, оскорбились таким названием - по их мнению, этот день не имеет права так называться.

"Мне не нравится название "Черная пятница". Я не любил его с детства. Всякий раз, когда я приходил в магазины, все было забито до отказа, и я видел продавцов, которые были больше заинтересованы в светлокожих покупателях", - приводит "Газета.ру" слова одного из недовольных, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

При этом недовольство американцев отчасти связано с тем, что они просто не знают, почему этот день называется "черным" - они считают, что здесь как-то замешан цвет кожи афроамериканцев.

Как сообщает "Газета.ру", американцы недовольны не только потенциальным расизмом этого термина, но и капиталистической сущностью этого праздника. Они не хотят, чтобы их принуждали к импульсивным покупкам в условиях тяжелой экономической ситуации.

В движении Black Lives Matter пока не комментировали расистской составляющей этого названия.