Директора шахты "Листвяжная" арестовали

Директора кузбасской шахты "Листвяжная" Сергея Махракова, обвиняемого в нарушении правил промышленной безопасности по делу о взрыве, после которого погиб 51 человек, арестовали на два месяца. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, передает Day.Az.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 25 января", - сказал судья.

Вину в инкриминируемых деяниях не признал.

По версии следствия, Махраков был осведомлен об опасной концентрации метана в горных выработках вплоть до 25 ноября, когда произошел взрыв. Следственный комитет ходатайствовал о его аресте, поскольку, находясь на свободе, Махраков может воздействовать на свидетелей и уничтожить доказательства, а также скрываться от правосудия, заявил представитель ведомства.

Прокурор ходатайство следствия поддержал. Сам Махраков заверил суд, что не собирается бежать из страны и просил о домашнем аресте.

Заместитель директора шахты Андрей Молостов также не признал свою вину. Следователь ходатайствовал об аресте Молостова, пояснив, в частности, что тот ранее приобрел билеты за рубеж. Обвиняемый в ответ на это пояснил, что собирался в плановый отпуск на Мальдивы с семьей, должен был вернуться 17 декабря. Он заверил, что бежать из России не собирался. Прокурор на заседании поддержал ходатайство следователя.