Подробности инцидента на заводе боеприпасов в России

Стали известны подробности инцидента, случившегося на входящем в ОПК заводе взрывчатых веществ имени Свердлова в нижегородском Дзержинске.

В результате инцидента произошло возгорание. По последним данным, угрозы на предприятии нет, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Произошел пожар на заводе Свердлова. Угрозы нет. Информация о пострадавших уточняется", - сообщают в администрации города.

Пострадали два человека.

Как стало известно РЕН ТВ, всего на предприятии прозвучали три взрыва. В МЧС подтвердили факт инцидента. Сейчас огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров.

Это не первый инцидент на заводе. 31 августа 2018 года на предприятии произошел взрыв, жертвами которого стали 5 человек. 16 июля 2021 года в одном из цехов разгерметизировалась емкость с ацетоном, в результате чего также случился взрыв.

ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" - российское градообразующее предприятие города Дзержинска Нижегородской области, входящее в военно-промышленный комплекс России. Согласно данным из открытых источников, производит оборонную продукцию, взрывчатые вещества, промышленную химию, занимается машиностроением.