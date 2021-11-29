https://news.day.az/world/1409313.html Нефть на мировых рынках подорожала
Нефть на мировых рынках подорожала
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость январского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 3,53% и составила $75,29 за баррель.
Как передает Day.Az, стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бире NYMEX с учетом отгрузки в январе повысилась на 4,40% и составила $71,15.
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