Нефть на мировых рынках подорожала

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость январского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 3,53% и составила $75,29 за баррель.

Как передает Day.Az, стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бире NYMEX с учетом отгрузки в январе повысилась на 4,40% и составила $71,15.