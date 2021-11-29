В Белграде прошли манифестации граждан

В Сербии тысячи людей вышли на улицы, чтобы привлечь внимание властей к состоянию воздуха. Индекс его загрязненности, по оценкам экологов, составляет в Белграде 300 - показатель, признанный опасным для здоровья.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, Боян Симишич, активист "ЭкоГвардии", напомнил участникам митинга: "В отчете Европейского агентства по охране окружающей среды говорится, что в Сербии уровень смертности, связанный с загрязнением воздуха - самый высокий в Европе. Белград - самый загрязненный крупный город, еще как минимум 15 городов в Сербии более загрязнены, чем самые загрязненные населенные пункты ЕС... У нас от этого умирают до 50 человек в день, это больше, чем от ковида!"

Манифестация прошла через день после охвативших Сербию акций протеста против нового закона, позволяющего иностранным компаниям свободно эксплуатировать природные ресурсы страны. Особый гнев граждан вызывают планы британско-австралийского концерна по добыче лития. Сама компания заверяет, что не повредит природе.