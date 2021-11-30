Число пострадавших при аварии на шахте в России выросло

В России на шахте Листвяжная в Кемеровской области в результате аварии количество пострадавших выросло до 96. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные медслужбы, передает Day.Az.

"Всего пострадали 96 человек, в их числе 43 горноспасателя, которые продолжают обращаться за медицинской помощью", - сказал собеседник издания.

По информации пресс-службы МЧС, погиб 51 человек.

"На госпитализации находится 41 человек, из них 22 спасателя, 55 человек находятся на амбулаторном лечении", - сообщили в МЧС.

Утром 30 ноября стало известно, что в шахте Листвяжная найдены тела 11 горняков, транспортировать их наверх пока нельзя из-за метана.

Напомним, 25 ноября в шахте Листвяжная произошел взрыв метана. Ранее сообщалось о том, что погибло 52 человека - шахтеры и сотрудники спасательной службы. Им не хватило кислорода. На следующий день после аварии после аварии на шахте нашли выжившего горянка.