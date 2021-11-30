В Вене решили перезапустить две рабочие группы по ядерной сделке с Ираном

В Вене участники заседания по ограничению иранской ядерной программы договорились работать над реализацией договоренностей и скорейшим решением вопросов, оставшихся с предыдущего раунда переговоров, об этом сообщили в МИД России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Подчеркнуто стремление в возможно короткие сроки выйти на результат. Достигнута договоренность о перезапуске двух экспертных рабочих групп по санкциям и ядерным вопросам. В целом старт переговоров оценивается участниками как положительный и конструктивный, внушающий определенный оптимизм", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.