https://news.day.az/world/1409815.html В Вене решили перезапустить две рабочие группы по ядерной сделке с Ираном
В Вене решили перезапустить две рабочие группы по ядерной сделке с Ираном
В Вене участники заседания по ограничению иранской ядерной программы договорились работать над реализацией договоренностей и скорейшим решением вопросов, оставшихся с предыдущего раунда переговоров, об этом сообщили в МИД России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Подчеркнуто стремление в возможно короткие сроки выйти на результат. Достигнута договоренность о перезапуске двух экспертных рабочих групп по санкциям и ядерным вопросам. В целом старт переговоров оценивается участниками как положительный и конструктивный, внушающий определенный оптимизм", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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