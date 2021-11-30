Автомобилисты устроили опасный дрифт по заснеженному Петербургу

Некоторые водители из Петербурга так ждали прихода зимы, что едва выпал снег, тут же на радостях начали дрифтовать на улицах города.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в этот раз стритрейсеры устроили экстремальный заезд в относительно безопасном месте, на парковке. В отличие от других водителей, которые для остроты ощущений отправляли машины в занос прямо на дорогах общего пользования.

По предварительным данным, пока обошлось без аварий. Однако из-за снегопада дрифтеров на улицах города становится все больше. Так что у местных автоинспекторов работы прибавилось. Они просматривают записи из соцсетей и устанавливают личности всех экстремалов.