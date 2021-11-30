Автомобилисты устроили опасный дрифт по заснеженному Петербургу
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Некоторые водители из Петербурга так ждали прихода зимы, что едва выпал снег, тут же на радостях начали дрифтовать на улицах города.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в этот раз стритрейсеры устроили экстремальный заезд в относительно безопасном месте, на парковке. В отличие от других водителей, которые для остроты ощущений отправляли машины в занос прямо на дорогах общего пользования.

По предварительным данным, пока обошлось без аварий. Однако из-за снегопада дрифтеров на улицах города становится все больше. Так что у местных автоинспекторов работы прибавилось. Они просматривают записи из соцсетей и устанавливают личности всех экстремалов.