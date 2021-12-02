Выступавший против вакцин проповедник умер из-за COVID-19

Телепроповедник Маркус Лэмб, который неоднократно выступал против вакцинации, умер после заражения COVID-19. Об этом сообщается в Twitter консервативной христианской телекомпании Daystar Television, которую основал Лэмб, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лэмб скончался в возрасте 64 лет. Его жена сообщила, что после заражения у ее супруга развилась пневмония, но он держал все под контролем. Она отметила, что ее муж следовал советам по лечению, которые были озвучены якобы экспертами в программах его телекомпании, потому что он "на 100 процентов верил во все, что они говорили".

Как уточняет издание HuffPost, на протяжении всей пандемии коронавируса Daystar Television распространяла дезинформацию о вакцинах. Некоторые гости в эфирном времени продвигали теории заговора и методы лечения COVID-19, которые не имеют ничего общего с медициной. Например, один из докторов в эфире посоветовал лечить коронавирус гидроксихлорохином.

Daystar Television Network со штаб-квартирой в Техасе - крупнейшая христианская сеть в США и вторая по величине в мире, охватывающая более двух миллиардов зрителей по всему миру.