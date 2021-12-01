Австрийцы выступили против штрафов за отказ вакцинироваться от COVID

Власти Австрии решили радикальным методом покончить с пандемией. Сейчас правительство страны разрабатывает законопроект об обязательной вакцинации от коронавируса. Нежелающим делать прививку грозит штраф в размере 3,6 тысячи евро или заключение в тюрьму на четыре месяца.

Как передает Day.Az, корреспондент РЕН-ТВ пообщался с австрийцами и узнал у них мнение по поводу такой инициативы.

"Если речь идет о деньгах людей, то меры помогут, возможно. Если введут премии, то больше людей пойдет. Если я должна платить, то тут я уже подумаю. Если за тест я должна платить каждый раз 30 евро, то я подумаю, пойду вакцинироваться. Посмотрим, к чему это приведет", - отметила местная жительница.

Ее соотечественник подчеркнул, что он давно привился и ему все равно на этот закон. По его словам, многие опасаются, что с ними что-то произойдет после вакцинации.

"Я думаю, что принудительная вакцинация целесообразна. Насчет штрафа пока еще не ясно. В Австрии уже есть скрытая принудительная вакцинация. Театр продолжается уже 200 лет, ничего не меняется", - добавил он.

Пожилая женщина поделилась, что такие меры могут только сдержать, но не остановить пандемию, так как будут другие мутации.

"Я думаю, что это слишком. У каждого гражданина есть права, но и обязанности. Думаю, что такие меры должны помочь. Хоть это и слишком. Но с другой стороны, все хотят все бесплатно, бесплатные тесты, но ничего для этого не делают. Ничего не поменяется тогда", - заявил австриец.

Другой мужчина возмутился, что власти, которые зарабатывают большие деньги, штрафуют собственный народ.

"Они отправляют нам грязные маски, а мы благодарны. Это золотое время для Австрии. Это ограничение свобод, их штрафовать надо, а не народ", - заключил он.