На острове Пальма произошло 400 землетрясений. Вулкан не успокаивается

Вулкан Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма извергается с новой силой после небольшой передышки. Потоки лавы устремились в океан, полностью поглотив кладбище на своем пути, и находятся в опасной близости от территории церкви в населённом пункте Лос Лланос де Аридане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, во вторник на острове Пальма было зарегистрировано почти 400 землетрясений.

Уровень диоксида серы в воздухе остается высоким. Об этом говорит местный вулканолог Дэвид Калво: "Мы находимся очень далеко от показателей, которые могли бы вселять надежду на скорое окончание извержения, но пока эта тенденция практически не меняется в сторону снижения. Усиление активности привлекает внимание из-за очень высоких значение, но и в обычные дни показатели остаются высокими настолько, что мы не можем говорить возможности немедленного прекращения извержения".

На склонах вулкана образовались новые трещины, вытекающая из них лава угрожает жилым домам. Вулкан проснулся 19 сентября, две с половиной тысячи зданий уже разрушены, эвакуированы около 7 тысяч человек.