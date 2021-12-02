У Мексики будет своя COVID-вакцина

Мексика завершит разработку своей COVID-вакцины Patria в 2022 году. Об этом заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор в четверг, 2 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Обрадор представил доклад о деятельности своего правительства. На мероприятии присутствовали десятки тысяч зрителей.

"В следующем году, если все пойдет хорошо, мы получим вакцину Patria", - сказал Обрадор.

Мексиканские ученые начали первую фазу клинических исследований вакцины Patria еще в апреле.

Всего в стране уже использовано 132,63 млн препаратов различных производителей, а полный курс вакцинации от коронавируса прошли 65 млн человек. С февраля 2020 года в Мексике лабораторно подтвердили 3,88 млн случаев заражения, 294 246 заболевших умерли. При этом в 27 регионах действуют минимальные карантинные ограничения, а в пяти штатах - средний уровень эпидемической угрозы.