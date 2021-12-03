Меркель проводили с поста канцлера Германии под панк-рок

Торжественная церемония, посвященная проводам и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с поста главы правительства, проходит в четверг во внутреннем дворе Министерства обороны ФРГ. Трансляцию ведут немецкие телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно существующей в ФРГ традиции, высокопоставленный политик может заказать оркестру Бундесвера несколько музыкальных композиций для церемонии прощания. Меркель выбрала песню "Ты забыл цветную пленку" (Du hast den Farbfilm vergessen) легенды немецкого панк-рока Нины Хаген. Ранее политик объяснила такой выбор тем, что творчество эпатажной певицы и конкретно эта песня были "одним из ярких моментов в ее молодости".

Кроме того, военный оркестр сыграл песню немецкой певицы и актрисы 1950-х годов Хильдегард Кнеф, а также церковную композицию. Закончилась церемония исполнением национального гимна.

Меркель расположилась на небольшом пьедестале рядом с и.о. главы Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и генеральным инспектором Бундесвера Эберхадом Цорном. Остальные гости - около 200 человек - сидели позади на трибуне. Во время исполнения музыки камеры неоднократно показывали Меркель, которая не выражала заметных эмоций.

И.о. канцлера в самом начале церемонии произнесла семиминутную речь, в ходе которой поблагодарила граждан за доверие, а политических соратников - за поддержку в работе. Она высказалась за укрепление демократии, противодействие популизму, сотрудничество на международном уровне. "За 16 лет, которые я провела в должности канцлера, было много вызовов, которые наложили на меня отпечаток в человеческом и политическом плане", - сказала она. Политик пожелала успехов следующему кабинету министров.

Меркель еще несколько дней будет оставаться исполняющей обязанности канцлера. Как ожидается, по кандидатуре ее преемника - Олафа Шольца - Бундестаг проголосует 8 декабря. В тот же день его кабмин будет приведен к присяге. В следующее правительство войдут Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "зеленые". Эти три партии имеют большинство, в связи с чем наблюдатели считают голосование в парламенте формальностью. Меркель, возглавлявшая правительство 16 лет, после вступления Шольца в должность уйдет из большой политики.