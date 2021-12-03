США договорились с РФ об условиях выдачи виз американским дипломатам

Вашингтон достиг договоренности с Москвой об условиях выдачи российских въездных виз американским дипломатам. Такое утверждение содержится в опубликованной в пятницу статье газеты The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ней говорится со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что речь идет о предварительной договоренности, подлежащей окончательному одобрению сторонами.