Белый дом обеспокоился угрозой коммерческих шпионских программ

Американская администрация обеспокоена угрозой, которую представляют для чиновников США коммерческие шпионские программы. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя сообщения о взломе устройств iPhone сотрудников Госдепартамента с помощью программного обеспечения израильской компании NSO Group, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сильно обеспокоены тем, что коммерческие шпионские программы, такие как программное обеспечение NSO Group, представляют серьезную угрозу в сфере контрразведывательной деятельности и безопасности для служащих США", - сказала она.

По ее словам, по этой причине власти США "активизировали усилия в масштабах всего правительства, направленные на противостояние и ограничение масштабов распространения этих коммерческих инструментов для проведения хакерских операций".

Прим этом Псаки не стала комментировать непосредственно инцидент с сотрудниками Госдепартамента, о котором шла речь.